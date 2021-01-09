ريال مدريد في مهمة استعادة الصدارة أمام أوساسونا بالدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد، ضيفا ثقيلا على نظيره أوساسونا، اليوم، السبت، في تمام العاشرة ليلا، على ملعب أل سادار، ضمن منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الليجا برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 38 نقطة من 15 مباراة.

بينما يتواجد أوساسونا في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

ويستهدف ريال مدريد في مواجهة اليوم، استعادة صدارة الدوري من أتلتيكو مدريد، لإشعال المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم.

في المقابل يتطلع أوساسونا لتفجير مفاجأة الفوز على ريال مدريد، لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

وشهدت قائمة ريال مدريد للمباراة، غياب الثنائي رودريجو جويس للإصابة، وداني كارفاخال للإيقاف.