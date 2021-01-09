وذكرت رابطة الليجا في بيان رسمي على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم تأجيل مباراة مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتساقط الثلوج على مدينة مدريد.
ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز التاسع بـ 21 نقطة.
وتقام اليوم العديد من المباريات ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإسباني، إشبيلية مع ريال سوسيداد، غرناطة مع برشلونة، أوساسونا مع ريال مدريد.
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتساقط الثلوج.. تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد ضد بلباو في الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.