لتساقط الثلوج.. تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد ضد بلباو في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الليجا تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو، التي كانت من المقرر إقامتها، اليوم السبت، في تمام الخامسة والربع مساء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإسباني.

وذكرت رابطة الليجا في بيان رسمي على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم تأجيل مباراة مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتساقط الثلوج على مدينة مدريد.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز التاسع بـ 21 نقطة.

وتقام اليوم العديد من المباريات ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإسباني، إشبيلية مع ريال سوسيداد، غرناطة مع برشلونة، أوساسونا مع ريال مدريد.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.