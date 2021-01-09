توعد بالثأر.. أول رد فعل من الترجي بعد الوقوع في مجموعة الزمالك

كشف مصدر بنادي الترجي التونسي، عن ردة فعل الجهاز الفني واللاعبين لفريق "باب سويقة"؛ عقب الوقوع في مجموعة واحدة تضم الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.

كانت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أُجريت أمس، الجمعة، في أحد فنادق القاهرة؛ أسفرت عن تواجد الترجي في المجموعة الرابعة، والتي تضم "الزمالك، ومولودية الجزائر، وتونجيث بطل السنغال".

وقال المصدر لـ "دوت الخليج"، إن اللاعبين والجهاز الفني توعدوا بالثأر من الزمالك، عقب وقوعهم في مجموعات واحدة في دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الزمالك فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في النسخة الماضية من السوبر الأفريقي، كما أقصاه من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وجاءت مجموعات دورى أبطال أفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية - الأهلي المصري

المجموعة الثانية: مازيمبي الكونغولي - ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي- الهلال السوداني - شباب بلوزداد الجزائري .

المجموعة الثالثة: كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - بترو أتليتكو الأنجولي - هورويا الغيني - الوداد المغربي

المجموعة الرابعة: تينجيت السنغالي - مولودية الجزائر - الزمالك المصري - الترجي التونسي