مجموعتنا الأصعب.. مدرب الترجي يتوعد بالثأر من الزمالك

أكد مجدي تراوي، المدرب المساعد بفريق الترجي التونسي، أن مواجهة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا ستكون ثأرية بالنسبة لباب سويقة.

كانت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أُجريت أمس، الجمعة، في أحد فنادق القاهرة؛ أسفرت عن تواجد الترجي في المجموعة الرابعة، والتي تضم "الزمالك، ومولودية الجزائر، وتونجيث بطل السنغال".

وقال مجدي تراوي، في تصريحات أبرزها موقع "تونس الرقمية": "مواجهة الزمالك ستكون ثأرية لنا بكل تأكيد، لذلك علينا أن نكون في أحسن حالتنا لتحقيق النتيجة التي ينتظرها الجميع، والمهم هو الذهاب بعيدا في دوري الأبطال".

وأضاف: "جميع الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات تمتلك إمكانيات كبيرة، كما تعد مجموعتنا هي الأصعب، لكن لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين الذين يتألقون في المناسبات الكبرى، ويكون تركيزهم أفضل عن مواجهة فرق من العيار الثقيل".

وتابع: "أول 3 مباريات بدور المجموعات ستكون منهم مواجهتان على أرضنا، لذلك علينا أن نحصد مهم 7 نقاط على الأهلي، لتدعيم حظوظنا في التأهل إلى الدور المقبل".

وجاءت مجموعات دورى أبطال أفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: الأهلي - فيتا كلوب - سيمبا - المريخ.

المجموعة الثانية: مازيمبي - صن داونز - الهلال السوداني - شباب بلوزداد.

المجموعة الثالثة: الوداد - حوريا - بترو أتلتيكو - كايزر تشيفيز.

المجموعة الرابعة: الترجي - الزمالك - مولودية الجزائر - تونجيث.