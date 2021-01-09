تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

يحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره طلائع الجيش اليوم، السبت، ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ستاد الجيش بالسويس.

ومن المقرر أن تذاع مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق أيمن الكاشف في تمام السابعة والنصف مساءً.

ومن المتوقع ان يبدأ باتشيكو المباراة بتشكيل كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل. الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش"– محمد عبد الغني – حازم إمام الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - يوسف أوباما الهجوم: عمر السعيد- أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط فقط عن الأهلي المتصدر، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويسعى الزمالك للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، ليتقاسم صدارة الدوري مع غريمه التقليدي الأهلي.

في المقابل، يبحث طلائع الجيش عن فوزه الأول في الدوري أمام الزمالك، حيث يضع الجهاز الفني للفريق آماله على أحمد سمير أمام ناديه السابق، الأبيض.

وسجل أحمد سمير 6 أهداف في شباك الزمالك، مع الأندية التي لعب معها.