حازم إمام يحيي ذكرى وفاة والده الخامسة: اللهم ارحمه وأدخله فسيح جناتك

أحيا حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق، ذكرى وفاة والده الخامسة بنشره صورة لوالده عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

وعلق حازم إمام قائلا: "خمس سنين على رحيل الوالد العزيز.. اللهم ارحمة رحمة واسعه وادخلك فسيح جناتك يا أرحم الراحمين".



وكان أحمد حسام ميدو هنأ الثنائي حازم إمام وحسام غالي بالتعيين في مجلس النواب. وكتب أحمد حسام ميدو عبر خاصية الستوري من خلال موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام": "تهانينا اخواتي". وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، وجه التهنئة للثلاثي محمد عمر وحازم إمام وحسام غالي على التعيين في مجلس النواب. وقال اتحاد الكرة عبر حسابه على "تويتر": "الاتحاد المصري لكرة القدم يهنئ الكابتن محمد عمر والكابتن حازم إمام والكابتن حسام غالي بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينهم أعضاء بمجلس النواب لينضموا إلى زملائهم الرياضيين الذين نجحوا في انتخابات المجلس". الثلاثي عمر وحازم وغالي سبق لهم تمثيل جميع المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية خلال مشوارهم مع كرة القدم.

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