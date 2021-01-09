بعد تسجيله الرابع فى أستون فيلا.. محمد صلاح يشارك جمهوره صورة له من داخل سيارته.. شاهد

نشر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، صورة له، وذلك من خلال خاصية ستورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وظهر محمد صلاح فى الصورة وهو داخل سيارته.
وانتقد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أداء فريقه أمام أستون فيلا خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس، الجمعة، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، التي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف.
وخاض أستون فيلا مباراة ليفربول بمجموعة من الشباب والناشئين، بعد عزل الفريق الأول، نتيجة تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين.
وقال يورجن كلوب، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "قدمنا أداء ضعيفا خلال الشوط، عانينا من مشاكل في التمرير وتحركات اللاعبين، لكن تحسن مستوى الفريق خلال الشوط الثاني".
وأضاف: "الأطفال الصغار أبلوا بلاءً حسنا ضدنا، وكان بإمكانهم تقديم مستوى أفضل من ذلك إذ لم نتحسن".
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