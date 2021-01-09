غدًا.. وزارة الرياضة تعلن عن وظائف للشباب من خلال مبادرة زود دخلك

تعلن وزارة الشباب والرياضة، غدًا الأحد، عن أكواد الدفع الخاصة بالمرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك.. صحتك"، والتي تأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك فى احتفالية كبرى لتوقيع تعاون بين الوزارة وإحدى الشركات الخاصة العاملة في المجال.

كما سيعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تدشين مشروع "زود دخلك" من خلال مبادرة "دراجتك.. صحتك" بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات لزيادة دخلهم بالشراكة مع شركات داعمة.

وفي هذا الصدد، أكد صبحى أن الوزارة تقدم دراجات مدعومة بأقل من سعر السوق، موجهًا الشكر للهيئة العربية للتصنيع، وبنك القاهرة على جهودهما الكبيرة ومساهمتهم مع وزارة الرياضة في تقديم الدراجات بأسعار تناسب جميع المواطنين.

ولمن يرغب في الحصول على الدراجة، ستكون متاحة بأسبقية الدفع من خلال ماكينات شركة فوري، وستعلن جميع التفاصيل في المؤتمر الصحفي بمقر وزارة الشباب والرياضة ظهر غد، الأحد، كما ستعلن أيضًا على الحسابات الرسمية الخاصه بوزارة الشباب والرياضة والبوابة الإلكترونية.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مرحلتين من مبادرة "دراجتك صحتك" ولاقت إقبالا كبيرا من الشباب، ومن المقرر أن تطرح الوزارة دراجات من خلال عدة مراحل لمبادرة "دراجتك.. صحتك" في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها، مما يجعل من الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.