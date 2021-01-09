7 مواجهات قوية في مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني

تقام اليوم السبت منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد في تمام الساعة الثانية والنصف مساء. مواجهات المجموعة اليوم: سوهاج - مركز شباب سمسطا بترول اسيوط - شبان المسلمين قنا ديروط - اسمنت اسيوط الاعلاميين - طهطا الفيوم - بني سويف كيما اسوان - المنيا قنا - الألومنيوم بينما تقام غدا مباراة تليفونات بني سويف امام الشرقية للدخان ضمن منافسات نفس الجولة. ترتيب المجموعة:

١- الشرقية للدخان: 16 نقطة

٢-المنيا: 14 نقطة ٣-الألومنيوم: 13 نقطة

٤-الفيوم: 13 نقطة ٥-الإعلاميين: 12 نقطة ٦- سوهاج: 11 نقطة

٧-بترول أسيوط: 10 نقاط

٨- شبان قنا: 10 نقاط

٩- ديروط: 10 نقاط

١٠-بنى سويف: 10 نقاط ١١- قنا: 8 نقاط ١٢- سمسطا: 7 نقاط ١٣- كيما أسوان: 6 نقاط

١٤- طهطا: 5 نقاط ١٥-ت.بنى سويف: 5 نقاط ١٦- أسمنت أسيوط: 3 نقاط

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