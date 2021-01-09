رغم تردد الزمالك.. تقرير فرنسي يؤكد رحيل مصطفى محمد

أكد تقرير فرنسي أن رحيل مصطفى محمد عن الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بات في حكم المؤكد.

وذكر موقع "foot-sur7" الفرنسي، أنه على الرغم من تردد الزمالك في بيع مصطفى، إلا أن جميع المؤشرات تشير إلى رحيل اللاعب خلال الشتاء الحالي.

وأضاف الموقع الفرنسي، أن نادي سانت إيتيان أنهى اتفاقه مع مصطفى محمد على جميع البنود، ويبقى قرار الزمالك النهائي.

وأشار الموقع إلى أن نادي الزمالك استبعد مصطفى محمد من مباريات الدوري الممتاز، حتى لا يعرض الصفقة للخطر.

كانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن نادي الزمالك طلب 5 ملايين يورو من أجل رحيل مصطفى محمد، ولكن سانت إيتيان يسعى لإنهاء الصفقة مقابل 3 ملايين يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.