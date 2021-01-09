نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم .. مباريات مرتقبة لعثماثون وسمنود وصيد المحلة واتحاد بسيون بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام في الثانية من عصر اليوم السبت 8 مباريات مرتقبة بالمجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث، حيث تشهد المجموعة الثامنة، مواجهات قوية، إذ يحل فريق الزعفران ضيفاً على عثماسون بستاد طنطا.

ويخوض فريق سمنود لقاء هام مع دسوق، ويلاقي فريق اتحاد بسيون نظيرة سبورتنج كاسل.

كما يلعب سيدي سالم مع المتصدر فريق مركز شباب كوم حماده، ويخرج صيد المحلة لمواجهة نظيرة فريق شباس الشهداء.

ويستقبل كوم حماده فريق مركز شباب الحنفي، كما يلتقي سيدي غازي مع بلطيم، ومطوبس مع الحامول.