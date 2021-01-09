نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا... مقلب "مرتضى" الذي لم يشربه أهلي "الخطيب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي تألقه وقاد الفريق الأحمر لتحقيق فوزًا ثمينًا على حساب فريق سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 - 2021.

سجل محمود كهربا الهدف الأول للأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا ليرفع رصيد أهداف ببطولة الدوري الممتاز إلى 4 أهداف ويعتلي صدارة ترتيب هدافي المسابقة المحلية، بينما تكفل زميله وليد سليمان بتسجيل الهدف الثاني للفريق الأحمر في شباك سيراميكا من رأسية رائعة.

هدية "مرتضى" الثمينة لمجلس "الخطيب"

انتقال محمود كهربا للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020 قادمًا من نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، أحدث ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري، وأثار غضب جماهير الزمالك بسبب طريقة رحيله عن القلعة البيضاء واحترافه لعدة أشهر بالبرتغال قبل عودته للانضمام للقلعة الحمراء واعتبروا ما فعله خيانة للقميص الأبيض والجماهير التي طالما ساندته ودعمته خلال مشواره مع أبناء ميت عقبة.

وشكك مرتضى منصور رئيس الزمالك وقتها في إمكانية نجاح محمود كهربا مع الأهلي ووصفه بـ"الهدية" أو "المقلب" الذي شربه مجلس محمود الخطيب، لكونه من وجهة نظره لاعبًا غير ملتزمًا أخلاقيًا ومثير للمشاكل والأزمات، كما أكد أنه لاعب "منحوس" لن يفيد الفريق، وتوقع رحيله السريع عن القلعة الحمراء.

كهربا يلمع في سماء القلعة الحمراء

يبدو أن تصريحات مرتضى منصور وتوقعه فشل "كهربا" مع الأهلي كانت بمثابة دافع قوي للاعب للتألق والنجاح مع الفريق الأحمر، حيث قدم اللاعب مستويات رائعة رفقة الفريق الأهلاوي، وخاض مع الفريق 30 مباراة حتى الآن، سجل 11 هدفًا وصنع 5 أهداف، وحصل على 5 بطاقات صفراء وواحدة بالللون الأحمر.

وتوج محمود كهربا مع الأهلي بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي، حيث حصد مع الفريق الأحمر لقب بطولة الدوري الممتاز، كما فاز مع الفريق الأهلاوي بكأس مصر على حساب طلائع الجيش، وتوج معه أيضًا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا وعلى حساب الغريم الزمالك وتحت أنظار مرتضى منصور الذي شكك في نجاحه.

تصدر أيضًا محمود كهربا مؤخرًا قائمة هدافي بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي برصيد 4 أهداف سجلها خلال 4 مباريات خاضها بالمسابقة بنسبة نجاح 100%، ليثبت للجميع أنه هدية ثمينة من مرتضى منصور لمحمود الخطيب وليس مقلب شربه مجلس القلعة الحمراء.