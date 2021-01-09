في ذكرى وفاة الثعلب.. حكاية استدعاء حمادة إمام من غزة لاكتساح الأهلي

حمادة إمام هو أسطورة لن ينساها التاريخ، وسيظل يتذكرها الجميع جيلًا وراء جيل؛ نظرًا لما حققه من إنجازات وأرقام؛ جعلته واحدًا من أهم نجوم الزمالك على مر التاريخ.
وتحل اليوم، الذكرى الخامسة لوفاة أسطورة الزمالك حمادة إمام، والذي رحل عن عالمنا في التاسع من يناير عام 2016.
ويعرض "دوت الخليج"، حكاية قرار عسكري أعاد حمادة إمام من غزة لاكتساح الأهلي، فى الذكرى الخامسة لوفاة ثعلب الزمالك.
في عام 1959 كان الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر تحت 20 عاما، وكان حمادة إمام الذي كان يبلغ من العمر حوالي 18 عاما يتواجد في غزة، برفقة والده يحيى الحرية إمام، الذي كان يشغل نائب المدينة وقتها.
عندما علم المشير عبدالحيكم عامر، وزير الحربية وقتها، والمعروف بزملكاويته الشديدة وقتها، أصدر قرارًا بإرسال طائرة عسكرية إلى غزة من أجل إحضار حمادة إمام لخوض اللقاء.
بالفعل شارك حمادة إمام في المباراة، وسجل 5 أهداف في فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 6 - 0، وتُوج الزمالك بطلًا لكأس مصر على حساب المارد الأحمر.
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