محمد هاني ينتظم في مران الأهلي

انتظم محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وشارك هاني في المران الجماعي بعد الاطمئنان على حالته وتحول المسحة الطبية التي خضع لها من إيجابية إلى سلبية.
وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم بدون راحة بعد الفوز الذي حققه مساء أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد وتصدره لقمة الدوري.
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