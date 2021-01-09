استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.. موسيماني يجتمع بمعاونيه في الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم السبت.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الممتاز.