تدريبات بدنية متنوعة للاعبي الأهلي في المران الصباحي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات بدنية متنوعة مع بداية المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابيلو رانجواجا مدرب أحمال الفريق التدريبات البدنية للاعبين والتي اشتملت على الجري حول الملعب وفقرات تدريبية بالكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم بدون راحة بعد الفوز الذي حققه مساء أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد وتصدره قمة الدوري.