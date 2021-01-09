خضع جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالته وسير برنامجه التأهيلي.
واطمأن طبيب الفريق على الحالة الطبية للاعب، قبل أن يستكمل «أجايي» برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
وأدى أجايي جانبا من التدريبات التأهيلية في «الجيم»، قبل أن يؤدي بعض التدريبات البدنية والجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج المحدد له؛ بسبب إصابته في الوتر الوحشي.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للاطمئنان على حالته.. أجايي يخضع لفحص طبي بالأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.