أ ش أ تطلق خدمة مجانية لأخبار مونديال كرة اليد مصر 2021

بمناسبة استضافة مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 يناير وحتى 31 يناير،تطلق وكالة أنباء الشرق الأوسط على موقعها www.mena.org.eg،خدمة مجانية لأخبار البطولة تحت عنوان "مونديال اليد" اعتبارا من صباح غد "الأحد".

وتتضمن التغطية أخبار البطولة أولا بأول ، وتقارير شاملة عن المنتخب الوطني ، والمنتخبات الأخرى، مدعومة بخدمات مصورة ، وخدمات الفيديو ، فضلا عن تحليلات لأداء الفرق المتنافسة في البطولة وأبرز المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب .

وقال على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه الخطوة تأتى فى إطار جهود التطوير المتواصلة لمنظومة الأداء المهنى للوكالة والحرص على التواصل مع الجمهور عبر فتح العديد من الاخبار الهامة التى تبثها الوكالة بصورة يومية لتكون متاحة للاطلاع وذلك فى إطار الحرص على رسالة توعية المواطنين واطلاعهم على مجريات الأحداث الهامة بصورة تتسم بالدقة والسرعة والمصداقية وايضا لمواجهة الشائعات والأكاذيب ومحاولات تزييف الوعى.