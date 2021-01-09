عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم جلسة مطولة مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الفريق أمس أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.
وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين الذين شاركوا في لقاء أمس، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم؛ لتصويب الأخطاء.
وقام المدير الفني بعرض بعض النقاط الإيجابية والسلبية للاعبين في جلسة مطولة بحضور محلل الأداء موسى ماتلابا.
وخاضت مجموعة العناصر التي شاركت في لقاء سيراميكا كليوباترا جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية على هامش المران الصباحي للفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسيماني يواجه لاعبي الأهلي بأخطاء مواجهة سيراميكا كليوباترا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.