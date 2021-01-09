موسيماني يواجه لاعبي الأهلي بأخطاء مواجهة سيراميكا كليوباترا

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم جلسة مطولة مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الفريق أمس أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين الذين شاركوا في لقاء أمس، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم؛ لتصويب الأخطاء.

وقام المدير الفني بعرض بعض النقاط الإيجابية والسلبية للاعبين في جلسة مطولة بحضور محلل الأداء موسى ماتلابا.

وخاضت مجموعة العناصر التي شاركت في لقاء سيراميكا كليوباترا جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية على هامش المران الصباحي للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.