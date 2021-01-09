مران خفيف لـ محمد الشناوى في الأهلي

خاض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية خفيفة صباح اليوم، في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع للاعبين عقب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا أمس.

في الوقت الذي قاد فيه يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية لثلاثي الفريق؛ علي لطفي ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.

وبدأ الأهلي استعداده صباح اليوم لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز بعد الفوز أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في الدوري.