نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مسئولو الزمالك رحلة البحث عن التعاقد مع مهاجم جديد لقيادة هجوم الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسي عن القلعة البيضاء لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

وذكرت صحيفة "تونس الرقمية" التونسية أن الزمالك يستهدف التعاقد مع الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتعزيز هجوم الفريق وتعويض الرحيل المحتمل لمصطفى محمد بعد تلقيه عدة عروض احترافية مؤخرًا.

ووفقًا للصحيفة التونسية إدارة الزمالك ترى أن سيف الدين الجزيري البديل المناسب لقيادة هجوم الفريق بعد رحيل مصطفى محمد، حيث يمتلك اللاعب قدرات فنية وتهديفية عالية وتألق بشكل كبير رفقة فريق المقاولون بالدوري الممتاز وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة.

سيف الدين الجزيري صاحب الـ27 عامًا انتقل لصفوف المقاولون العرب عام 2019 ولعب مع ذئاب الجبل 51 مباراة سجل 18 هدفًا وصنع 8 أهداف أخرى لزملائه.