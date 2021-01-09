نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يعقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم السبت.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الممتاز.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الإنتاج الحربي، مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات بدنية متنوعة مع بداية المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابيلو رانجواجا مدرب أحمال الفريق التدريبات البدنية للاعبين والتي اشتملت على الجري حول الملعب وفقرات تدريبية بالكرة.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم بدون راحة بعد الفوز الذي حققه مساء أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد وتصدره قمة الدوري.