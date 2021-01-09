نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن سبب غياب محمود وحيد عن المباريات الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن سبب غياب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق عن المباريات والتدريبات الجماعية الأخيرة.

وقال المصدر، إن وحيد أصيب بكدمة قوية في الركبة خلال مباراة الذهاب مع سونديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: "بعد عودة اللاعب من النيجر أصيب بالتهابات في الركبة نتيجة هذه الكدمة ليخرج من حسابات الجهاز الفني في مباراة العودة أمام سونديب ثم غاب عن مباراة سيراميكا كليوباترا أمس بالدوري".

وأوضح المصدر ان محمود وحيد امامه حوالي 3 أيام للمشاركة فى التدريبات الجماعية دون قلق عليه لكن لحاقه بمباراة الانتاج الحربى يوم الثلاثاء المقبل غير مؤكد.