نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة كأس انجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي مانشستر سيتي غدا الأحد نظيره نادي برمنجهام سيتي ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثالثة النصف عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: زاك ستيفن.

خط الدفاع: ستونز، دياز، ميندي، كانسيلو.

خط الوسط: فيرناندينهو، فودين، سيلفا.

خط الهجوم: محرز، أجويرو، رحيم ستيرلينج.