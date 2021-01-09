نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان حمدي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة أسوان، المقرر انطلاقها في تمام الثانية والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: عصام صبحي وأسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وعماد فتحي ورجب عمران وعلي محمد وأحمد متعب محمد عادل "أمو" وأحمد صبيحة.