أكد الصحفي الإيطالي الشهير "فابريزيو رومانو"، أن مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي جمّد مفاوضات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق.
وقال الصحفي الإيطالي الشهير "فابريزيو رومانو"، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن مجلس إدارة ليفربول لا يضع ملف تجديد عقد محمد صلاح ضمن أولوياته في الوقت الحالي.
وأضاف الصحفي الإيطالي، أن رامي عباس كان يتفاوض مع مجلس إدارة ليفربول خلال الفترة الماضية، ولكن المفاوضات توقفت من جانب إدارة الريدز.
وأشار إلى أن مجلس إدارة ليفربول يستهدف في الوقت الحالي تجديد عقود "فينالدوم وفابينيو وفيرجيل فان دايك".
وأثار النجم المصري محمد صلاح، الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع الريدز.
وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟"، "لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".
وأبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميدتيلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفربول يجمد مفاوضات تجديد التعاقد مع محمد صلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.