ليفربول يجمد مفاوضات تجديد التعاقد مع محمد صلاح

أكد الصحفي الإيطالي الشهير "فابريزيو رومانو"، أن مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي جمّد مفاوضات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير "فابريزيو رومانو"، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن مجلس إدارة ليفربول لا يضع ملف تجديد عقد محمد صلاح ضمن أولوياته في الوقت الحالي.

وأضاف الصحفي الإيطالي، أن رامي عباس كان يتفاوض مع مجلس إدارة ليفربول خلال الفترة الماضية، ولكن المفاوضات توقفت من جانب إدارة الريدز.

وأشار إلى أن مجلس إدارة ليفربول يستهدف في الوقت الحالي تجديد عقود "فينالدوم وفابينيو وفيرجيل فان دايك".