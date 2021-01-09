استعدادا لمواجهة الطلائع.. محاضرة فنية للزمالك قبل التوجه لاستاد السويس

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، مع طلائع الجيش باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.
ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني برنامج يوم المباراة.
ويتناول الفريق وجبة الغذاء في الثالثة عصرا بعدها يلقي الجهاز الفني محاضرة فنية قصيرة في الخامسة مساء اليوم.
ويتحرك الفريق بعدها في الخامسة والربع نحو استاد الجيش استعدادا للمباراة.
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