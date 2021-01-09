قام وفد من منظمة الصحة العالمية، بزيارة فندق اقامة مجموعة الاسكندرية ، الذي يضم الفرق الثمانية المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 الي 31 من الشهر الجاري ..
وتستضيف صالة برج العرب منتخبات المجموعة الثالثة التى تضم ،كرواتيا، قطر ، اليابان، انجولا .. والمجموعة الثامنة التى تضم كوريا، بيلا روسيا ، سلوفينيا ، روسيا.
تابع وفد الصحة العالمية التجهيزات و الاجراءات الاحترازية المتبعة في المونديال ، وتاكد من التعامل في ظل الجائحة علي افضل ما يكون
رافق وفد الصحة العالمية المنظمة اعضاء من اللجنة المنظمة ومجموعة من المسئولين .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعدادا لمونديال اليد.. وفد من الصحة العالمية يطمئن على الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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