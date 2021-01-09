تعديل برنامج منتخب اليد بعد إلغاء ودية البرازيل

أعلن الكابتن علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد أنه تم إلغاء مباراة مصر والبرازيل الودية التي كانت مقرر اقامتها مساء اليوم السبت استعدادا لمونديال اليد،بسبب ظروف طيران منتخب البرازيل ، وتأخره عن موعد حضوره الى القاهرة .

وأشار السيد الى أن المنتخب المصري استطاع أن يحقق الهدف من مواجهتي اليابان واستقر خلالهما على الشكل النهائي الذي سيخوض به منافسات المونديال .

وحول الفترة المقبلة قبل انطلاق البطولة أكد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية أنه عقب الغاء مباراة البرازيل تم تعديل برنامج المنتخب المصري ويتلخص فى التدريبات الصباحية والمسائية بالاضافة الى دراسة فريق منتخب تشيلى والذى سيلتقى به الفراعنة فى مباراة الافتتاح الاربعاء المقبل كى تكون نقطة انطلاق قوية فى البطولة،لافتا إلى أن المنافس من الفرق القوية والقادرة على تحقيق المفاجئات ويكفى انه وصل لنهائي بطولة امريكا اللاتينية على حساب فريق قوى مثل البرازيل.

تجدر الاشارة الي ان منتخب البرازيل يلعب في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات إسبانيا وتونس وبولندا ، ومن المقرر ان يصل الي القاهرة الاربعاء المقبل بعد ابلاغ اللجنة المنظمة بتعديل موعد وصوله .

بينما يتواجد منتخبنا ضمن المجموعة السابعة إلى جانب كلٍ من منتخب السويد وتشيلي والتشيك.