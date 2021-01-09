في ذكرى وفاته الخامسة.. كل ما تريد معرفته عن ثعلب الزمالك حمادة إمام

اليوم تمر الذكرى الخامسة على رحيل الكابتن حمادة إمام ثعلب الكرة المصرية نجم هجوم الزمالك ونائب رئيس مجلس إدارة النادي العريق.

ونستعرض حياة نجم ورمز نادي الزمالك الراحل، نجم القلعة البيضاء محمد يحيى الحرية إمام وشهرته حمادة إد (28 نوفمبر 1943 - 9 يناير 2016)، كان يلعب كمهاجم في نادي الزمالك، وكان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

هو ابن الكابتن يحيى الحرية إمام حارس مرمي نادي الزمالك ومنتخب مصر في كأس العالم في الثلاثينيات ووالد اللاعب حازم إمام كابتن الزمالك السابق، واُشتهر بلقب "الثعلب".

وُلد في 28 نوفمبر 1943 في حي المنيرة المجاور لشارع القصر العينى بالقاهرة، تخرج في الكلية الحربية ليعمل ضابطا بالقوات المسلحة ليحال إلى المعاش برتبة عميد، وكان والده ضابط سابق وحاكم لغزة عام 1954 وحارس مرمى المنتخب المصري، وتزوج حمادة إمام من الدكتورة ماجي الحلواني وله منها اللاعب حازم إمام وأشرف إمام.

ساهم مع نادي الزمالك في الفوز 3 مرات بالدوري العام المصري وكأس مصر مرتين، وشارك أيضًا دوليًا مع المنتخب المصري لكرة القدم، وعمل بعد اعتزاله كمعلق رياضي.

انضم حمادة امام إلى ناشئين الزمالك في عام 1957 ، وقد حدث ذلك حينما شاهده الكابتن على شرف وقرر ضمه للنادى، والتحق بالفريق الأول في عام 1958 ليستمر معهم حتى عام 1975، وفي تلك الفترة، فاز حمادة إمام بألقاب الدوري المصري في ثلاث مناسبات والكأس في 4 مرات، كان حمادة إمام واحد من رفقة جيل الستينيات مع عمر النور وأبو رجيلة، عصام بهيج وحنفي بسطان وغيرهم قدموا أفضل النتائج في تاريخ نادي الزمالك، حيث حققوا 3 بطولات للدوري خلال فترة الستينات، كما أنه لعب دور أساسي في حصول النادي على لقب الدوري مرتين على التوالي لأول مرة موسمي 1963-1964 و1964-1965.

عاني من سوء الحظ كثيرا بسبب توقف الكرة المصري لأكثر من موسم نتيجة هزيمة 1967.

تعتبر أشهر مباريات حمادة امام في تاريخه، تلك التي لعبها ضد وست هام يونايتد الأنجليزى في 1966 ، حيث تألق ضد بوبى مور وجيف هيرست وتريفور بروكينج وغيرهم من نجوم المنتخب الأنجليزى في ذلك الوقت ليسجل ثلاثة اهداف من أصل 5 سجلها الزمالك في ذلك الوقت.

لقب حمادة إمام بإسم "محمد الخامس" وذلك يعود لقصة مع المشير عبد الحكيم عامر عام 1960، حين كان يبلغ من العمر 18 عاما، كان حمادة إمام حينها يلعب مع فريق تحت 18 عاما في الفريق الأبيض، ولكنه كان يلعب أحيانا مع الفئة تحت 20 عاما نظرا لمهارته، الزمالك تحت 20 عاما وصل لنهائي بطولة كأس مصر لملاقاة الأهلي، وانتهى اللقاء بالتعادل، ليقرر الاتحاد المصري إقامة مباراة إعادة بين الطرفين.

أراد الزمالك أن يستعين بخدمات حمادة إمام في اللقاء لكنهم اكتشفوا أنه برفقة والده في قطاع غزة، إذ أن والده الذي كان حارسا لمرمى الزمالك أيضا، كان نائبا لحاكم قطاع غزة وأراد أن يتفرغ ابنه للدراسة، الزمالك خاطب المشير عبد الحكيم عامر لسابق معرفتهم بعشقه للفريق الأبيض، وعلى الفور قرر المشير إرسال طائرة حربية إلى غزة أحضرت حمادة إمام إلى القاهرة، حمادة إمام شارك في اللقاء وسجل 5 أهداف، ليفوز الفريق الأبيض على غريمه التقليدي بستة أهداف ويتوج بطلا لكأس مصر تحت 20 عاما.

لقب حمادة إمام بالثعلب الكبير، وقد نال هذا اللقب نسبة لذكاءه الكبير في الملعب وقتما كان لاعبا، وبين أشهر أهدافه التي استخدم فيها الذكاء البالغ، كان هدفه في مرمى الأهلي حين توغل من الطرف الأيسر وسدد في الزاوية القريبة ليخدع الجميع.

اعتزل حمادة إمام عام 1974 واتجه بعدها للإدارة حيث عمل مديرًا للكرة في الزمالك، وتدرج في العمل الأدارى حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم في مجلس اللواء الدهشورى حرب .

عقب اعتزاله عمل معلق رياضي على التلفزيون المصري، وقام بتقديم برنامج "أهداف الأسبوع مع الثعلب" على قناة النيل للرياضة لأكثر من 10 أعوام.

كان أيضًا ضابط بالقوات المسلحة المصرية ووصل إلى رتبة عميد، وشارك في حرب أكتوبر عام 1973، وتوفى يوم 9 يناير 2016 إثر معاناته المرض، عن عمر يناهز الـ 72 عاما في أحد مستشفيات القوات المسلحة.