نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان ينافس ليفربول على صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي لمطاردة ليفربول على ضم إحدى الصفقات المميزة في خط الدفاع خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى الروسونيري للحصول على محمد سيماكان مدافع ستراسبورج قبل أن يدخل ليفربول في الصفقة بناء على ترشيحات من الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو أن عرض الميلان لضم اللاعب وصل إلى 15 مليون يورو لكن ستراسبورج يسعى للحصول على 20 مليون يورو في الوقت الذي يراقب فيه ليفربول الوضع قبل الإنقضاض على اللاعب.