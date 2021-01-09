نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام سليماني على رادار عملاق الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن وجود مفاوضات من إحدى فرق الدوري السعودي للحصول على خدمات الدولي الجزائري إسلام سليماني.

ويعيش سليمان واحدة من أسوأ المواسم في الملاعب الأوروبية حيث بات خارج حسابات بيرندان روجرز المدير الفني لفريق نادي ليستر سيتي على الرغم من ظهوره بوجه مغاير رفقه موناكو في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

ويقترب سليماني من فريق نادي الشباب السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية في إنتظار تقديم عرض رسمي لتدعيم صفوف الفريق السعودي.