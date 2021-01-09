اصابة لاعب يوفنتوس دي ليخت بفيروس كورونا

قال نادي يوفنتوس، أمس الجمعة، إن نتيجة فحص "كوفيد-19"، لمدافعه الهولندي، ماتيس دي ليخت، جاءت إيجابية.

وذكر النادي الإيطالي في بيان "يعلن يوفنتوس أنه خلال الفحوص التي تجرى وفقا للبروتوكولات، ظهرت نتيجة ماتيس دي ليخت إيجابية بكوفيد-19، ويخضع اللاعب بالفعل للعزل الذاتي".

وبات بذلك المدافع الدولي الهولندي، ثالث لاعب يصاب بالفيروس هذا الأسبوع في تشكيلة بطل إيطاليا، بعد الظهير الأيسر البرازيلي، أليكس ساندرو، والجناح الكولومبي، خوان كوادرادو.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي حاليا، برصيد 30 نقطة، وسيستضيف ساسولو غدا الأحد، في الجولة الـ17.

وكالات