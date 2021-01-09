طلب 70 مليون جنيه سنويا.. الزمالك يجمد ساسي بعد مماطلته في التجديد

قرر الجهاز الفنى للزمالك تجميد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق لحين إشعار آخر بعد مماطلته فى التجديد للقلعة البيضاء خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

ويحق لـ ساسى التوقيع لأى نادٍ آخر دون الرجوع للزمالك فى يناير الجارى على أن يرحل مجانا بنهاية الموسم بانتهاء عقده مع القلعة البيضاء الذى استمر لمدة 3 مواسم.

وأخطر ساسى المدير الإدارى للفريق أحمد زاهر بعودته وأسرته للقاهرة مساء أمس قادما من بلاده تونس بعدما حصل على إذن من إدارة النادي لزيارة والدته المريضة والتقاط الأنفاس لتقرير مصيره بشأن ملف التجديد للقلعة البيضاء أو الرحيل بنهاية الموسم.

ويرى الجهاز الفني أن عدم حسم ساسي لملف التجديد وغيابه عن مباريات سموحة وإنبى الماضيتين والطلائع اليوم بالدوري يصعب من فرص عودته على حساب الثلاثى الملتزم طارق حامد وروقا وإمام عاشور.

وعلم "دوت الخليج"، أن "ساسى" طلب مبلغا ماليًا كبيرًا يصل إلى 70 مليون جنيه سنويا للتجديد، وهو ما ترفضه إدارة النادي؛ خوفًا من عدم حدوث أزمات بين صفوف الفريق من اللاعبين الذين يترقبون موقف الإدارة من طلبات ساسى المغالى فيها.