غياب صلاح.. رونالدو يتصدر قائمة أفضل هدافي العالم في القرن الـ 21

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، قائمة أفضل هدافي العالم في القرن الـ 21.
ونشر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، قائمة هدافي القرن الـ 21، حيث تواجد كريستيانو رونالدو في المركز الأول بـ756 هدفا، بينما حل ليونيل ميسي ثانيا بـ 715 هدفا، ثم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم إيه سي ميلان ثالثا بـ 543 هدفا، ولويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد رابعا بـ 489 هدفا.
وجاء النجم السوري فراس الخطيب في المركز الـ 19 عالميا والأول عربيا برصيد 344 هدفا، بينما تواجد النجم الكويتي بدر مطاوع في المركز الـ 27 عالميا والثاني عربيا بـ 322 هدفا.
وشهدت القائمة غياب النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.
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