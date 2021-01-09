نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وست بروميتش يبرم صفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي أنه حصل على توقيع أندي لونرجان حارس مرمى فريق نادي بريستون نورث إيند لنهاية الموسم.

وتعتبر تلك الصفقة هي الثانية التي يبرمها الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بعد الحصول على خدمات روبرت سوندجراس من وست هام يونايتد يوم أمس الجمعة.

وسيكون لونرجان هو الحارس الثاني للفريق بعد الحارس الأساسي سام جونستون والذي يحظى بثقة كبيرة من المدير الفني للفريق.