إبراهيموفيتش يزين قائمة ميلان لمواجهة تورينو

وشهدت إختيارات بيولي عودة المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وذلك للمرة الأولى بعد عودته من الإصابة التي لحقت به منذ نوفمبر الماضي.

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ميلان الإيطالي قائمة الروسونيري التي تستعد لمواجهة تورينو اليوم السبت لحساب مباريات الجولة السابعة عشر من الكالتشيو.

محمد يوسف

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