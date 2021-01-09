نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يستقر على بديل ابراهيموفيتش للموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن المهاجم الذي سيخلف النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، في ميلان خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميلان خلال الصيف المقبل، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الروسونيري.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان يستهدف التعاقد مع أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، خلال الصيف المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن ميلان يجري محادثات حاليًا مع أوربانو كايرو، رئيس نادي تورينو، من أجل إتمام الصفقة بشكل نهائي.

وكان ميلان قريب من ضم بيلوتي منذ ثلاث سنوات، لكن تورينو بالغ في الشروط المادية للصفقة.