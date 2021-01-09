الرياضة

فقرات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لثنائي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أدى عمرو السولية ومحمود وحيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في «الجيم» والجري المنفرد حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويخضع «السولية» لبرنامج تأهيلي مصغر؛ لتجهيزه المشاركة الجماعية في التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وتحول نتيجة المسحة الطبية له من إيجابية إلى سلبية.

واشتكى وحيد من إصابة عضلية، ويقوم بتنفيذ برنامج تأهيلي للعودة إلى المشاركة الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم بدون راحة بعد الفوز الذي حققه مساء أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد وتصدره قمة الدوري.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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