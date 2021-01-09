نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقرات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لثنائي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى عمرو السولية ومحمود وحيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في «الجيم» والجري المنفرد حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويخضع «السولية» لبرنامج تأهيلي مصغر؛ لتجهيزه المشاركة الجماعية في التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وتحول نتيجة المسحة الطبية له من إيجابية إلى سلبية.

واشتكى وحيد من إصابة عضلية، ويقوم بتنفيذ برنامج تأهيلي للعودة إلى المشاركة الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم بدون راحة بعد الفوز الذي حققه مساء أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد وتصدره قمة الدوري.