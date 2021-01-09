نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كومان ينقلب على نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلوح خلال الفترة القليلة الماضية أزمة كبيرة داخل جدران الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني وذلك بين رونالد كومان المدير الفني وأحد لاعبي البلوجرانا.

وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن بيانيتش يشارك لدقائق قليلة مع برشلونة منذ بداية الموسم لم تصل إلى 40% من إجمالي الدقائق المتاحة له هذا الموسم.

وعلى الرغم من أن الكثير ظن أن بيانيتش سيكون أساسي في تشكيلة برشلونة لكنه فشل في حجز مكان اساسي له على حساب سيرجيو بوسكيتس وهو ما فجر أزمة بينه وبين كومان.