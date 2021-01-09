نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكافأت كبيرة للاعبي النصر بعد الفوز على العين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عبدالعزيز بغلف عضو الشرف الذهبي لفريق الكرة الأول بنادي النصر عن مكافأة كبيرة لكل لاعب في الفريق بعد الفوز على النصر يوم أمس الجمعة لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال بغلف " ألف مبروك والقادم اجمل وأفضل عشرة الآف لكل نجم من نجومنا الأبطال".

في الوقت الذي بارك فيه الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر السابق على الفوز الأول الذي تحقق على ملعب مرسول بارك قائلاً مبروك للعالمي ثلاثة نقاط مهمة.