وذكرت صحيفة " ماركا" الإسبانية، أن جون فيكتور شارك أمام بوكا جونيورز رغم علمه بإصابته بفيروس كورونا.
وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه تم عزل جون فيكتور بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، وسيسافر إلى البرازيل في رحلة خاصة.
كما أشارت تقارير آخرى أن مجلس إدارة بوكا جونيورز الأرجنيتيني تقدمت بشكوى ضد نادي سانتوس، بسبب مشاركة حارس الفريق، رغم علمه بإصابته بفيروس كورونا.
يذكر ان مباراة الذهاب بين سانتوس وبوكا جونيورز، انتهت بالتعادل السلبي.
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين سانتوس وبوكا جونيورز يوم الخميس المقبل، في البرازيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارثة.. حارس سانتوس يشارك أمام بوكا جونيورز رغم إصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.