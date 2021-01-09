مسحة طبية للإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء المغربي في البطولة العربية

خضع لاعبو وأعضاء بعثة الإسماعيلى لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا ، قبل مواجهة بطل المغرب “الرجاء” بعد غد الاثنين لحساب جولة الإياب من دور الأربعة بالبطولة العربية.

يأتى ذلك، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقوف على سلامة الجميع قبل انطلاق المباراة التى يحتضنها استاد مراكش دون حضور جماهيرى.

ومن المقرر أن يخوض الفريق اليوم أول تدريباته بعد الوصول أمس فى رحلة سفر شاقة والتى على إثرها تم إلغاء المران.

وكان الإسماعيلي قد فاز في لقاء الذهاب بالإسماعيلية بنتيجة 1-0 في فبراير العام الماضي قبل توقف النشاط الرياضي وتأجيل مباريات البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.