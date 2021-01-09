أسامة حسني بصحبة زوجته وأولاده في أحدث ظهور.. شاهد

شارك أسامة حسني لاعب النادي الاهلي السابق متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له.

وظهر أسامة حسني بصحبة زوجته واولاده في احدث ظهور لهما نالت إعجاب الجمهور وانهالت عليه التعليقات.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم السبت.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الممتاز.