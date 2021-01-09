شاهد.. محمد فضل يرثى نجله إسماعيل بكلمات مؤثرة

نشر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السابق، صورة لنجله الراحل إسماعيل، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد فضل على الصورة: "وحشتني يا ميلو.. الحمد لله وربنا يجمعنا علي خير ويربط علي قلوبنا ويارب ما حد يشوفها في ولاده ابدا".

يذكر أن إسماعيل محمد فضل صاحب السنوات الأربع فارق الحياة عام 2018 عقب تعرضه لحادث سير أليم.

ووجه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السابق، رسالة لجماهير الكرة المصرية وذلك بعد نهاية علاقته بالجبلاية، واقتصار العمل داخل الجبلاية على لجنة ثلاثية تدير شئون الاتحاد حتى يوم 31 يناير المقبل.

وكتب محمد فضل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" "لم أتحدث أو أصرح منذ فترة رسميا، تشرفت وكنت سعيدًا بالعمل كعضو في الاتحاد المصري لكرة القدم، شكرا للأستاذ عمرو الجنايني وشكرا للاتحاد الدولي على ثقتهما ورغبتهما في استمراري داخل اللجنة القادمة.

وتابع "الحمد لله استخرت الله وقررت الاعتذار منذ فترة كبيرة وإبلاغ الجميع بالاكتفاء بعد الانتهاء من اللائحة، وإتمام مهمتي.. بالتوفيق لما هو قادم للرياضة المصرية وكفاية شائعات".