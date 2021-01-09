بدأت بعثة الإسماعيلى يومها الأول فى المغرب بعد الوصول أمس فى رحلة شاقة بتناول وجبة الإفطار فى تمام العاشرة صباحا. ويحل الدراويش ضيفا على الرجاء البيضاوى باستاد مراكش بعد غدٍ الأثنين ،فى إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. أعقبها إقامة تدريبات استشفائية فى صالة الجيم ،للثنائى الدولى باهر المحمدى وعبدالرحمن مجدى. -الساعة 2 عصرًا .. تناول وجبة الغداء -الساعة 5 مساءًا .. المران الرئيسى على الملعب الفرعى لاستاد مراكش “الكبير” -الساعة 9 مساءًا .. إقامة محاضرة بالفيديو للوقوف على نقاط القوة والضعف لبطل المغرب وسبل إستغلالها لحصد بطاقة العبور للنهائى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برنامج بعثة الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء المغربي في البطولة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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