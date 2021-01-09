نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة أوساسونا في الدوري الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مواجهة قوية اليوم السبت حينما يحل ضيفاً على فريق نادي أوساسونا لحساب مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن يلعب الملكي بالتشكيل التالي :-

• حراسة المرمى : تيبوا كورتوا.

• خط الدفاع : داني كارفخال ، رافائيل فاران ، ناتشو فيرنانديز ، فيرلاند ميندي.

• خط الوسط : لوكا مودريتش ، كاسيميرو ، توني كروس.

• خط الهجوم : لوكاس فاسكيز ، كريم بنزيما ، ماركوس أسينسيو.

وقبل المباراة يحتل الريال المركز الثاني على لائحة ترتيب الليجا برصيد ستة وثلاثين نقطة فيما يحتل فريق نادي أوساسونا المركز التاسع عشر برصيد أربعة عشر نقطة.