الرياضة

الزمالك يحيي ذكرى وفاة الثعلب الكبير "أبدًا لن ننساك"

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أحمد جودة - القاهرة - قامت الصفحة الرسمية بنادي الزمالك بأحياء ذكرى وفاة حمادة إمام الأسطورة الزملكاوية الكبيرة، والمعلق الرياضي الشهير، حيث يوافق اليوم 9 يناير 2021، الذكرى الخامسة لوفاة الثعلب الكبير.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك عبر موقع تبادل التغريدات القصيرة "تويتر" : تمر اليوم الذكرى الخامسة على رحيل أسطورتنا، واحد أوفى وأخلص رموزنا على مدار التاريخ، حمادة إمام.. أبداً لن ننساك.

وتوفي حمادة إمام يوم 9 من شهر يناير عام 2016، أثر معاناته المرض في أحدى مستشفيات القوات المسلحة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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