نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحيي ذكرى وفاة الثعلب الكبير "أبدًا لن ننساك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الصفحة الرسمية بنادي الزمالك بأحياء ذكرى وفاة حمادة إمام الأسطورة الزملكاوية الكبيرة، والمعلق الرياضي الشهير، حيث يوافق اليوم 9 يناير 2021، الذكرى الخامسة لوفاة الثعلب الكبير.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك عبر موقع تبادل التغريدات القصيرة "تويتر" : تمر اليوم الذكرى الخامسة على رحيل أسطورتنا، واحد أوفى وأخلص رموزنا على مدار التاريخ، حمادة إمام.. أبداً لن ننساك.

وتوفي حمادة إمام يوم 9 من شهر يناير عام 2016، أثر معاناته المرض في أحدى مستشفيات القوات المسلحة.