نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة في زيارة لنادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بزيارة لنادي الزمالك اليوم حرص خلالها على الاجتماع باللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك؛ وذلك لمتابعة كافة الملفات الخاصة بالنادي والاطمئنان على سير العمل في ظل الإجراءات الصحية المتبعة.

وحرص الوزير على الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات الطبية التى أقرتها وزارة الرياضة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء.

وقام وزير الرياضة بجولة في النادي بصحبة اللجنة المكلفة بإدارة النادي، وتفقدوا الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين والأعضاء.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي للاعبين وكافة الأجهزة الفنية والإدارية، واتخاذ كافة الاحتياطات في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.