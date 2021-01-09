نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة تجميد فرجاني ساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك الأخبار المتداولة بتجميد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول، في حاله عدم حسم موقفه النهائي من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال أشرف قاسم في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي" : الأخبار المتداولة بشأن تجميد فرجاني ساسي غير صحيحة، ولم نطلب هذا الأمر من الأساس معاقبة أي لاعب بالفريق بعيدة عن التجميد.

وأضاف : باتشيكو قام باستبعاد فرجاني ساسي من مباراة اليوم أمام طلائع الجيش لأنه كان خارج القاهرة، وهذا أمر طبيعي، لاعب لم يخوض معك أي مران قبل اللقاء.

وأتم المشرف على فرق الكرة : مواجهة طلائع الجيش اليوم صعبة، خصوصا في قيادة عبد الحميد بسبوني فهو مدير فني شاطر، ونتمنى حصد الثلاث نقاط اليوم ومواصلة مشوار الانتصارات.